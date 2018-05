In ihrem Seminar „Chance oder Untergang - Krisen kreativ bewältigen“ erläutert sie am Mittwoch, 6. Juni, ab 9 Uhr in der Arbeitsagentur in Dillenburg, wie man Ursachen und Muster einer Krise erkennt und akzeptiert.

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos. Anmeldungen sind per E-Mail an limburg-wetzlar.bca(at)arbeitsagentur.de und unter Tel. (06441) 909197 möglich.

Das Seminar ist Teil der Veranstaltungsreihe „Biz & Donna“ und richtet sich an Frauen, die erwerbstätig sind oder werden wollen. (red)