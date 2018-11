„Kunst gegen Bares“ sehen

Limburg Am Samstag, 24. November, beginnt um 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne im „Thing“ in der Stadthalle in Limburg die Show „Kunst gegen Bares IX“. Das Publikum kann sich auf eine „frische, freche, offene Bühne“ freuen. Ob Singer-Songwriter, Comedy, Schauspiel, Cover-Musik, Poetry oder Artistik. An der Abendkasse kostet es 14,20 Euro. (red)