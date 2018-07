„Leinen los!“

Damit sollte allen Freunden der Seefahrt Gelegenheit gegeben werden, den 75 Mitglieder zählenden Verein, den es bereits seit 93 Jahren gibt, kennenzulernen. Schließlich ist es Ziel der „MK Wetzlar“, das maritime Kultur- und Gedankengut im Binnenland zu pflegen und zu leben, repräsentieren, fördern, erhalten und zu überliefern. Bei Kaffee und Kuchen und später bei deftigeren Speisen war Gelegenheit für „Klönschnack“ und Seemannsgarn. Aber auch für Informationen: Die Marinekameraden hatten die Deutschen Seenotretter an Bord, die ihre Arbeit vorstellten.

Deutsche Seenotretter sind mit an Bord und stellen ihre Arbeit vor

Natürlich durfte auch das 1978 gegründete Aushängeschild des Vereins, der Shanty-Chor „Achtern Diek“, nicht fehlen, der reichlich Bühnenerfahrung hat und auch schon im Fernsehen zu Gast war. Unter der Leitung von Ingo Ingwersen, der mit seiner Gitarre ebenso zu den Instrumentalisten der klangstarken Schar gehört wie Petra Dern am Akkordeon, Jürgen Frey am Bass und Erhard Adamietz am Cajón. Mit „Volldampf voraus“ ging es „Auf dem richtigen Dampfer“ hinaus in die weite Welt, die „Nordseewellen treckten an den Strand“ und auch am „Golf von Biskaya“ waren die Sänger zu finden und wussten „Die See ist der Schatz der Matrosen“. Viele Shantys und Medleys erklangen, Solisten traten in Aktion und erinnerten an Freddy Quinn und sein weißes Schiff nach Hongkong. Sicher hätten die Gäste, die auch von Marinekameradschaften aus Herborn, Siegen, Spangenberg und Marburg kamen, noch stundenlang zugehört.