„Maddin“ kämpft fürs Weddel-Meer

Auf dem Marktplatz informierte die Marburger Ortsgruppe der Umweltschutzorganisation Greenpeace über das geplante Meeresschutzgebiet in der Antarktis und forderte die Marburger zur Unterstützung auf.

Zum Stift griff auch Comedian Martin Schneider, besser bekannt als „Maddin“. Der bekannte Marburger Komiker will seine Reichweite nutzen, um auf die Problematik und „Bedrohung eines sensiblen Ökosystems hinzuweisen“, das es zu schützen gelte.

„Das Schutzgebiet ist eine sinnvolle Sache und so eine Unterschrift tut nicht weh“, riet er den Passanten. Sein Ziel sei es, im Vorfeld der Abstimmung „Druck aufzubauen, ein Bewusstsein zu schaffen und möglichst viele Menschen zu mobilisieren“, sagt Schneider. Die Entscheidung über die mögliche Einrichtung eines rund 1,8 Millionen Quadratkilometer großen Meeresschutzgebiets für das Südpolarmeer soll im Oktober fallen. Dann steht die Abstimmung der zuständigen internationalen Antarktis-Kommission CCAMLR (deutsch: Kommission zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis) an, die bestimmt, wie viel Krill im Südpolarmeer gefischt werden darf.

Umweltschützer sehen die Antarktis von der Krill-Industrie bedroht. Laut aktuellem Greenpeace-Reports dringen Fischereiflotten zunehmend in bisher unerreichbare Gebiete vor und in den Lebensraum der dortigen Tierwelt ein. Krebstiere wie Krill stellten die erste Stufe des Nahrungskreislaufes dar – das vermehrte Abfischen sei laut Greenpeace eine Gefahr für Pinguine, Robben oder Wale. Ein Schutzgebiet im Weddel-Meer soll deren Lebensraum bewahren.

Bis zur Abstimmung will Maddin Schneider weitere Aktionen für den Naturschutz starten

In einer Petition fordert Greenpeace die Kommission auf, für das Vorhaben zu stimmen. Darüber informierte die Organisation rund zwei Stunden lang auf dem eher wenig frequentierten Marktplatz. Bis zur Abstimmung will Schneider weitere Aktionen für den Naturschutz starten, etwa gemeinsam mit Komikerkollegen kleine Sketche für die sozialen Netzwerke produzieren. Denn: „Auch ein ernstes und so wichtiges Thema kann man unterhaltsam, mit Humor und ohne erhobenen Zeigefinger den Leuten näherbringen“.