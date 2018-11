„Magnificat“ kommt zu Gehör

Dillenburg Ein Adventskonzert gestaltet die Johanniskantorei Dillenburg am 9. Dezember (Sonntag) in der katholischen Pfarrkirche. Als zentrales Werk steht das „Magnificat“ BWV 243 von Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Neben der Johanniskantorei treten auch die Kammerphilharmonie Bad Nauheim sowie als Solisten Britta Stallmeister (Sopran), Susanne Schaeffer (Sopran), Daniela Thomas (Alt), Daniel Sans (Tenor) und Hildebrand Haake (Bass) auf. An der Orgel spielt Burghardt Zitzmann.