Bad Camberg Am Samstag, 25. August, beginnt um 20.30 Uhr im Kurpark in Bad Camberg eine Open-Air-Kinonacht. Zu sehen ist der Film „Mamma Mia – Here we go again“. Dieser dauert 114 Minuten. Der Eintritt be­trägt sieben Euro. Falls es regnet, geht es in das Kurhaus. (red)