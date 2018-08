„Marburg 800“: Stadt bereitet sich vor

Bereits in vier Jahren ist es so weit: Dann wird die Stadt Marburg 800 Jahre alt. Einen ersten Hinweis auf dieses Stadtjubiläum gab Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies (SPD) vor wenigen Tagen bei der Verabschiedung von Kulturamtsleiter Richard Laufner in den Ruhestand. Denn Laufner soll als „freier Mitarbeiter“ auch eine wichtige Rolle in der Vorbereitung des Stadtjubiläums spielen. Mit der Ausrichtung von Events hat er in seinem Job als städtischer Kulturamtsleiter seit dem Jahr 2000 vielfältige Erfahrungen gesammelt.

OB Spies wird dem Magistrat und dem Parlament einen Beschlussvorschlag unterbreiten, das Stadtjubiläum „Marburg 800“ zu feiern. Ab September/Oktober dieses Jahres sollen in der Verwaltung die Vorbereitungen und die Beratung einer Konzeptskizze erfolgen, teilte Stadt-Sprecherin Sabine Preisler auf Anfrage mit.

Die Stadt Marburg hätte im Jahr 2022 übrigens wieder knapp die Nase vor der Marburger Universität. Denn die Hochschule feiert fünf Jahre später im Jahr 2027 ihr 500-jähriges Bestehen. Doch die Gedanken der Uni-Spitze sind schon seit längerem auf die Vorbereitungen dieses bedeutenden Jubiläums gerichtet.

So startete Uni-Präsidentin Professorin Katharina Krause bereits im vergangenen Jahr die Dekade, die ganz im Zeichen des Uni-Jubiläums stehen soll. Schon einmal war es so, dass in kurzer Abfolge in Marburg zwei Jubiläen der Stadt und der Universität begangen wurden. So feierte die Stadt Marburg im Jahr 1972 den Stadtgeburtstag, und im Jahr 1977 folgte dann die 450-Jahrfeier der Philipps-Universität. Im Jahr 1972 war ein Programmpunkt, dass aus Anlass des runden Stadt-Geburtstags auch der 12. Hessentag in Marburg stattfand. Höhepunkt war damals ein Umzug.

Worauf stützt sich überhaupt das Datum der Feier? Laut dem Artikel über Marburg im Historischen Ortslexikon des Landesgeschichtlichen Informationssystems Hessen (Lagis) wurde Marburg im Jahr 1222 in der Chronica Reinhardsbrunnensis zum ersten Mal als „civitas“ erwähnt. In dieses Jahr fiel also die erste Erwähnung Marburgs als Stadt.

Grafen von Thüringen bauten „Die Marburg“

Die Ersterwähnung Marburgs als Stadt findet sich in einem Teil der Chronik, die auf der Lebensbeschreibung des Landgrafen Ludwigs IV. durch seinen Kaplan Berthold beruht. Dies erläuterte Archivar Wilhelm-Alfred Eckhardt im Jahr 1972 anlässlich des Hessentages in Marburg. Seine Beschreibung habe Berthold unmittelbar nach der Beisetzung des Landgrafen im Kloster Reinhardsbrunn niedergeschrieben.

Dem sehr lebendig geschilderten Bericht über die Vorgänge in Marburg aus dem Jahr 1222 komme insofern ein hoher Quellenwert zu. Landgraf Ludwig habe demzufolge offenbar wirklich in einer Gerichtssitzung, die er 1222 in der Marburger Pfarrkirche mit den Bürgen der Stadt abgehalten habe, die Nachricht von der Geburt seines erstgeborenen Sohnes Hermann durch Landgräfin Elisabeth empfangen, so Eckhardt.

Die Marburg, die Namensgeber für die Stadt war, wurde laut „Lagis“ allerdings schon früher errichtet, und zwar von den Grafen von Thüringen, die diese „Marburg“ bald nach 1122 auf dem Schlossberg errichtet hätten.

Schon im Jahr 1140 gab es eine Marktsiedlung unterhalb der Burg

Bereits um 1140 habe südlich unterhalb der landgräflichen Burg und oberhalb des wohl schon damals bestehenden Fronhofs an der Lahnfurt eine planmäßig angelegte Marktsiedlung entlang der Achse Obermarkt-Markt-Hirschberg bestanden.

Bis um 1180 sei dann wohl der Ausbau zur Stadt erfolgt. Doch die in solchen Fällen entscheidende urkundliche Ersterwähnung erfolgte dann noch einmal mehr als 40 Jahre später.