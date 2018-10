Figurentheater Lehrreiches am Samstag

Limburg Das Bilderbuchtheater Burgpreppach aus Bayern führt am Samstag, 20. Oktober, das Figurentheater „Mascha und der Bär“ in der Stadthalle in Limburg auf. Das Stück, das um 16 Uhr beginnt und rund 50 Minuten dauert, ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Die für Kinder lehrreiche Geschichte basiert auf einem alten russischen Märchen. Die kleine Mascha lebt mit ihrem Freund, dem Bär, im Wald. Dabei sind Missgeschicke sind vorprogrammiert.