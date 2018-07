„Massimo“ fährt blind

Am Samstag beginnt das Höfefest um 10 Uhr mit dem Start der Oldtimerausfahrt ab dem Amthof. Nachmittags und am Sonntagmorgen sind die Oldtimer zu bewundern. Die offizielle Eröffnung mit dem obligatorischen Bieranstich und den Lasterbacher Schoppebläsern ist ab 15 Uhr auf dem Marktplatz. Es beginnt das Treiben in Straßen, auf Höfen und Plätzen.

Ein Highlight gibt es um 16 Uhr, wenn Zauberer „Massimo“ seine Blindfahrt durch die Altstadt beginnt. Um 17 Uhr wird der verschlossene Umschlag mit der von Zauberer „Massimo“ am 17. Juni mentalen Vorhersage mit Nennung der beiden Teams und des exakten Endspielresultats der Fußball-Weltmeisterschaft geöffnet. Auch für die Kinder wird einiges geboten. (red)