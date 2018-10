„Meelstaa“ macht es in Mundart

Das Konzert veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Laubuseschbach anlässlich des fünften Geburtstags ihrer Stiftung „Zukunft beLEben“.

Eintrittskarten sind zum Preis von zehn Euro im Vorverkauf im Schuhhaus Meyer in Laubuseschbach unter Tel. (06475) 8533, bei der Familie Chambers in Laubuseschbach unter Tel. (06475) 1790, bei Schreibwaren Hirschhäuser in Weilmünster unter Tel. (06472) 312 und per E-Mail an zukunftbeleben(at)web.de erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt zwölf Euro. (red)