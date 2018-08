„Meelstaa“ singtin Niederbiel

Solms-Niederbiel Am Samstag, 25. August, ist ab 20 Uhr die Mundartgruppe „Meelstaa“ auf Einladung des Heimat- und Kulturvereins zu Gast in der Niederbieler Mehrzweckhalle. Es wird auch Flammkuchen angeboten. Karten gibt es für zehn Euro in den Bäckerei-Redhardt-Filialen Niederbiel und Burgsolms. Abends kostet der Eintritt zwölf Euro. (red)