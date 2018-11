„Meesterer Geschichtcher“

Selters-Münster Am Sonntag, 18. November, wird ab 15 Uhr im „Alten Rathaus“ in Münster das Heft Nummer 12 der „Mees­terer Geschichtcher“ vorgestellt. Mit der Abdankung des Kaisers und der Ausrufung der Republik am 9. November 1918 ging vor recht genau 100 Jahren in Mitteleuropa der Erste Weltkrieg zu Ende. Dies und viele andere Themen wie ein Rezept für einen Marmeladenkuchen von Uschi und Ulrich Finger, die „Spanischen Grippe“, Kaiser Wilhelm II. und Einblicke in die jüngere Geschichte von Münster finden sich im Heft wieder. Es gibt auch Kaffee und Kuchen. Auch ein Rundgang durch das Heimatmuseum, das geöffnet ist, ist möglich. (red)