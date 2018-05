„Mein Laptop und ich“

Es sind noch Plätze frei. Der Kurs ist gedacht für Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen und eigenem Laptop (Windows 7 oder 10) und findet von 17.45 bis 20 Uhr in der Mittelpunktschule Hartenrod statt. Es sind vier Termine geplant. Anmeldungen nimmt vhs-Außenstellenleiterin Hilde Meyer unter (0 27 76) 13 03, mobil unter (01 70) 2 85 81 72, per Mail an me.hil(at)t-online.de und unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de entgegen. (red)