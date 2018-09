„MiKidS“-Angebote

Limburg Das Diakonische Werk Limburg-Weilburg lädt unter dem Motto „MiKidS – Miteinander Kinder stärken“ zu pädagogischen Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren in seine Räumlichkeiten am Bahnhofsplatz 2a in Limburg ein. Bis Jahresende gibt es jeweils dienstags von 15 bis 16.30 Uhr Aktionen: am 2. Oktober: Herbstwanderung und Kastaniensammeln, am 16. Oktober: Basteln mit Naturmaterialien, am 6. November: Waffelbacken, am 20. November: Kooperationsspiele, am 4. Dezember: Weihnachtsbäckerei, am 18. Dezember: Basteln. Anmeldungen sind unter Tel. (06431) 21740 und an mikids-diakonie(at)t-online.de möglich. Informationen gibt es unter www.dw-limburg-weilburg.de/mikids erhältlich. (red)