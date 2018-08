„Mit uns wird zu rechnen sein“

Was den Worten des Trainers folgte, war Beifall. Den gab es bei der Kadervorstellung des Handball-Zweitligisten reichlich – vor allem für TV- und Hörfunkmoderator Florian Naß, der mit markigen Sprüchen und der einen oder anderen Anekdote kurzweilig durch den Abend führte.

Nach einleitenden Worten unter anderem von TVH-Manager Lothar Weber stand das Harzleder im Mittelpunkt. Oder vielmehr diejenigen, die es für den TV Hüttenberg in der kommenden Saison ins gegnerische Gehäuse befördern sollen.

Eine Schlüsselposition dabei wird zweifellos Mario Fernandes innehaben. Der Kreisläufer, der seit 2008 in Diensten des TVH steht, ist während der Vorbereitung von Coach Kurtagic zum neuen Kapitän und damit zum Nachfolger von Ex-Torhüter Matthias Ritschel ernannt worden. „Dieses Amt und Emirs Vertrauen ehren mich. Wir wollen gemeinsam wieder Großes erreichen“, sagte Fernandes, dessen weitere Ausführungen weniger ernster denn vielmehr flapsiger Natur waren.

Launige Moderation von Florian Naß

Denn der neue Spielführer war von Moderator Naß dazu auserkoren worden, das gesamte Team der Reihe nach vorzustellen und dabei, so der ARD-Mann am Mikro, bitte vor allem „auf mögliche Macken der Mitspieler“ einzugehen.

So erfuhren die Zuhörer beispielsweise, dass Neuzugang Markus Stegefelt Mitspieler Ragnar Johannsson regelmäßig mit Snus versorge, einem in Skandinavien populären Oraltabak. Oder dass Linksaußen Christian Rompf neuerdings auch auf der TVH-Geschäftsstelle arbeite. „Wer also mal ein Pläuschchen mit ,Rombe’ machen will, muss mittwochs einfach mal durchklingeln“, so Fernandes, der anschließend an den die Neuzugänge interviewenden Naß abgab. Der betonte, da sein Sohn selbst in der Hüttenberger A-Jugend spiele, einen engen Draht zum Verein zu haben und wollte vom neuen Torhüter Nikolai Weber wissen, was denn an diesem Traditionsklub eigentlich so besonders sei. „Es ist die Intensität und die Leidenschaft, die im Training herrscht, und die ich ganz einmalig finde. Mit uns wird zu rechnen sein“, prophezeite der von der HSG Wetzlar nach Hüttenberg gewechselte Schlussmann. Der nur 22 Lenze zählende Björn Zintel gehört indes zu den Youngstern des Teams – obgleich dem vom ASV Hamm-Westfalen gekommenen Spielmacher mit der Nachfolge von Dominik Mappes viel Verantwortung übergeben worden ist. „Ich will mich jeden Tag weiterentwickeln. Dazu habe ich hier alle Möglichkeiten“, so Zintel.

Und dann war da noch Dieudonné Mubenzem.

Der 15-fache tschechische Nationalspieler beantwortete die von Naß gestellte Frage, wie er denn den Wechsel von der Großstadt Prag ins beschauliche Hüttenberg erlebt habe, zur Erheiterung der Zuhörer mit der „Denglisch“-Variante „For me alles gut“. (red)