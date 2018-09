„Mode-Demo“ in der Werkstadt

Besucher können am Samstag in Limburg eine coole Fashionshow erleben

Limburg Unter dem Motto „Modenschau – überraschend anders“ werden am Samstag, 29. September, auf dem Laufsteg in der Werkstadt in Limburg die aktuellen Herbst- und Wintertrends für Damen, aber auch für Herren und Kinder „demonstriert“.