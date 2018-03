„Murmelboot“ wird überholt

2005 wurde die Murmelbahn „Am Plan“ eingeweiht. Sie ist neben den Bronzepferden am Steinweg und den Lesestühlen am Kornmarkt einer von drei besonderen öffentlichen Spielorten. Und die Murmelbahn war besonders beliebt. Viele junge und jung gebliebene Spieler haben dort ihre Murmeln auf einer abwechslungsreichen Bahn nach unten geschickt.

Das rund zehn Kilogramm schwere Teil liegt zur Reparatur beim Kunstschmied Rüdiger Horn

Doch seit Ende Dezember vergangenen Jahres war es erst einmal vorbei mit dem vollständigen Murmelspaß. Denn die Kippverbindung eines zehn Kilogramm schweren, aus Bronze gegossenen Bootes zum darunterliegenden Sockel war abgebrochen. Die für die Murmelbahn Verantwortlichen vom Marburger Grünflächenamt nahmen das defekte Bronzeboot, das einen Hauptbestandteil der Installation darstellt, erst einmal in ihre Obhut.

Jetzt liegt das rund zehn Kilogramm schwere Teil zur Reparatur beim Kunstschmied Rüdiger Horn im Marburger Stadtteil Gisselberg. Er ist ein Experte für künstlerische Schmiedearbeiten sowie Kunsthandwerk und künstlerisch gestaltete Alltagsgegenstände aus Bronze und anderen Metallen. Horn entdeckte die Ursache des Defektes. Jahrelang wurde immer wieder dieselbe Bewegung wiederholt: Die Benutzer der Murmelbahn kippten das Boot, sodass die Murmeln mit Schwung einen kleinen Sprung machten und in die Kurven der Murmelbahn weiterfielen. Doch im Laufe der Zeit wurde die Halterung so stark belastet, dass einzelne Teile von dem Verbindungsstück abfielen und so die Halterung irgendwann zu einer Sollbruchstelle wurde.

Horn vermutet auch aufgrund von Anwohnerhinweisen, dass die Belastung verstärkt wurde, weil viele Kinder oft sehr viel Schwung genommen haben. Wegen des Ausfalls der hydraulischen Bremse konnten sie das Boot an der Oberseite der Murmelbahn als besonders effektives Katapult nutzen. Diese hydraulische Bremse fungiert als eine Art spezieller Stoßdämpfer und ist dafür verantwortlich, die Kippwirkung des Bootes zu verlangsamen, damit die Finger der Boot-Kipper nicht bei zu heftigen Bewegungen eingeklemmt werden. Horn hat die herausgebrochene Halterung schon nachgeschmiedet. Das Verschleißteil, die hydraulische Bremse, muss noch ersetzt werden.

Glücklicherweise entdeckte der Schmied auf dem Werkstück die fast schon abgeblätterte Inschrift der Herstellerfirma. Und das benötigte Ersatzteil ist auch jetzt – mehr als zwölf Jahre nach der „Indienststellung“ – noch lieferbar. Es soll in wenigen Tagen eingebaut werden. Wenn der Einbau des Bronzebootes erfolgreich ist, dann können die Fans der Murmelbahn wieder ihrem Freiluft-Hobby frönen.