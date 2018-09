IWC-Präsidentin Ursula Opitz von Boberfeld, Birgit Siekmann und Rita Rohrbach unterstützen gemeinsam mit ihren Clubfreundinnen das Projekt von der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft finanziell und ideell. Als Georgi Kalaidjiev, ehemaliger Geiger und Konzertmeister vom Stadttheater Gießen, und seine Frau Maria Hauschild ihnen anboten, beim diesjährigen Prüfungs- und Konzerttag dabei zu sein, entschlossen sich die drei Clubmitglieder spontan zu einer Reise nach Sliven in Bulgarien, um sich das Projekt anzuschauen. Kalaidjiev ist ehemaliger Konzertmeister der Sofioter Philharmoniker und gehört mit zu den besten Geigern der Welt. Er hat mit weltberühmten Musikern wie Yehudi Menuhin oder Tereza Bergan unter anderem in der Royal Albert Hall London und der Carnegie Hall New York musiziert. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er vor zehn Jahren das Projekt „Musik statt Straße“ gegründet.

Gleich am zweiten Tag der Reise waren die Gießenerinnen bei den Prüfungen der Musikschüler dabei. 28 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren spielten ihre Stücke auf ihren Instrumenten Geige, Cello, Kontrabass, Akkordeon und Klavier vor. Die Instrumente sind zum Teil Spenden aus Mittelhessen. Benotet wurden beim Vorspiel die Haltung sowie Intonation, Phrasierung und Rhythmus. Zu den Prüfungen gehörte auch, je nach Alter, das Singen der Tonleiter oder nach Noten. Gutachter waren fünf Lehrer sowie Hauschild und Kalaidjiev. Abends gab es dann ein beeindruckendes öffentliches Konzert in der Kulturhalle in Sliven, wo die Kinder auch ihre Zeugnisse erhielten.

Am nächsten Tag waren die drei Gäste aus Deutschland im Elternhaus von Kalaidjiev im Roma-Viertel Nadeshda eingeladen.

Svetilina ist auf dem Weg, die erste klassische Romageigerin Europas zu werden

Dort erfuhren die drei Frauen auch, aus welchem sozialen Brennpunkt die Kinder des Projektes kommen. Und sie erkannten die ganz besondere Leistung des Projekts „Musik statt Straße“: statt Chancenlosigkeit Chancen durch Musik zu bekommen; statt Minderwertigkeitsgefühlen das Wissen, etwas durch Anstrengung und Talent an einem Musikinstrument erreichen zu können; statt Arbeitslosigkeit und früher Schwangerschaft ein Stipendium für ein Musikinternat in Burgas zu erhalten. Dorthin haben es bereits fünf der älteren und begabten Kinder des Projektes mit Hilfe von Stipendien geschafft. Svetilina zum Beispiel ist auf dem Weg, die erste klassische Romageigerin Europas zu werden.

„Das Projekt ist seit zehn Jahren erfolgreich und es ist nachhaltig. Unser Engagement für die musikalische Erziehung der Kinder hat sich gelohnt!“ So lautete die Bilanz der Bulgarienreise der drei Frauen vom Inner Wheel Club. (red)