„Muss denn erst was passieren?“

Der Ortsbeirat Friebertshausen diskutierte in seiner jüngsten Sitzung mit interessierten Bürgern darüber, wie das Gefahrenpotenzial in der Ortsdurchfahrt gesenkt werden könnte.

Gerade im Kurvenbereich der Hauptstraße in Richtung Allna komme es zu Stoßzeiten immer wieder zu gefährlichen Fahrsituationen, merkten einige Friebertshäuser an. Im ganzen Ort gilt das Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Das Hinweisschild von Allna kommend ist jedoch verdeckt und steht aus Sicht einiger Bürger zu weit im Ort.

Außerdem werde hinter der Kurve in Richtung Ortsausgang die Straße oft von Anliegern als Parkplatz genutzt. Dies führe vermehrt zu Beinahe-Unfällen, hieß es während der Sitzung.

Die Friebertshäuser plädieren deshalb für ein Halteverbot in diesem Bereich. Außerdem sollte das Tempo-30-Schild versetzt werden. „Wir haben schon mit dem Ordnungsamt, Hessen Mobil und weiteren Beteiligten gesprochen“, erklärte Ortsvorsteher Hartmut Möller. Allerdings bisher ohne sichtbaren Erfolg.

Die parkenden Autos würden dort zwar gefährlich stehen, nach der Straßenverkehrsordnung sei dies aber rechtmäßig, teilte Möller mit. Die Einrichtung eines Halteverbotes und die Versetzung des Tempo-30-Schildes in Richtung Ortseingang sei zudem nicht durchführbar, so der Ortsvorsteher.

„Das ist ein absolutes Unding. Warum muss immer erst etwas passieren, bis man handelt?“, fragten sich die Anwohner. Eine Antwort hat der Ortsbeirat indes nicht.

Möller stellte aber die Idee vor, aus Ortsbeiratsmitteln eine Geschwindigkeitstafel zu erwerben, wie sie mittlerweile auch in anderen Gladenbacher Stadtteilen angeschafft wurden. Der Vorschlag stieß auf ein geteiltes Echo. Während einige Friebertshäuser der Meinung waren, dass dies eine unnötige Maßnahme sei und man das Geld lieber anders verwenden solle, gab es auch einige Fürsprecher.

„Fürs Erste kommen die Leute ins Grübeln und bremsen, aber irgendwann gewöhnt man sich dran – und die Geschwindigkeitsüberschreitung bleibt ja eh ohne Folgen. Dafür mehrere Tausend Euro ausgeben, ist wie Geld zum Fenster rauswerfen, zumal wir ja die Tempo-30-Schilder haben“, sagte ein Bürger.

Tempotafel mit anderen Orten kaufen

Die Befürworter verwiesen auf positiven Erfahrungen aus anderen Orten. Außerdem könne man der Gewöhnung ja entgegenwirken, wenn die Geschwindigkeitstafel an unterschiedlichen Plätzen aufgehängt würde, hieß es.

Weiter verfolgen will der Ortsbeirat den Vorschlag aus der Bürgerschaft, vielleicht mit anderen Stadtteilen eine gemeinsame Geschwindigkeitstafel anzuschaffen und so die Kosten zu teilen. „Natürlich sind wir nicht so groß wie etwa Mornshausen, aber vielleicht gibt es ja noch andere kleinere Orte, die über Messtafeln nachdenken, für die sich die Anschaffung allein aber nicht lohnt. Dann könnte man sich ja zusammentun“, sagte Hartmut Möller. Er will in der nächsten Sitzung der Ortsvorsteher die Idee vortragen.

Möller wie auch Anwohner appellierten an die Verkehrsteilnehmer, die Ortsdurchfahrt möglichst vorausschauend und umsichtig zu befahren, solange keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden können. (pas)