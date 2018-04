„Nicht in die Irre führen lassen!“

Nach einer Einführung durch Landrat Wolfgang Schuster, der die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen hatte, begrüßte Horst Peter Pohl von der Deutschen Herzstiftung das Publikum.

Auf die Frage „Welche Herzklappe hätten Sie denn gern?“ ging Prof. Dr. Andreas Böning, Ärztlicher Direktor der Abteilung für Herz-, Kinderherz- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Gießen/Marburg am Standort Gießen, ein. „Entscheidend ist: Habe ich es mit einer Insuffizienz, also einer Undichtigkeit der Herzklappe, oder mit einer Stenose, also einer Verengung, zu tun und welche der Herzklappen ist betroffen?“, sagte Böning.

Bei einem Eingriff unterscheide man zwischen katheterbasierten und offen-chirurgischen Eingriffen. „Ein Kathetereingriff wird vor allem empfohlen, wenn die Patienten über 80 Jahre alt sind und eine Operation mit einem größeren Risiko für den Patienten verbunden wäre“, erläuterte Böning.

Im Anschluss hielt Oberärztin Joelyn Kaas einen Vortrag zum Thema Bluthochdruck und erklärte: „Hypertonie, also Bluthochdruck, ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.“

„Vor allem Bewegung ist wichtig“

Betroffene trügen ein erhöhtes Risiko für Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt, Koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, Herzschwäche und eine Verschlechterung der Nierenfunktion. Auch Rauchen, ein höheres Alter, ein hoher Cholesterinspiegel und Blutzucker sowie Übergewicht und eine familiäre Vorbelastung erhöhen die Wahrscheinlichkeit für Hypertonie.

„Wichtig ist eine frühzeitige Diagnosestellung und eine dauerhafte Senkung des Blutdrucks auf normale Werte“, sagte Kaas. „Die Änderung des Lebensstils ist die erste Maßnahme, vor allem Bewegung ist wichtig.“ Sollte dies nicht ausreichen, könnten blutdrucksenkende Medikamente verordnet werden.

Oberarzt Thorsten Runde referierte über Bildgebungsverfahren in der Kardiologie. Eine Herzkatheteruntersuchung sei nur in bestimmten Fällen sinnvoll, etwa bei Herzinfarkt oder Verdacht auf eine stabile Angina pectoris. Darüber hinaus gebe es weitere Alternativen – darunter das MRT. „Vorteil des MRT ist, dass es keine Strahlenbelastung gibt, Nebenwirkungen sind nicht bekannt und es ist kein jodhaltiges Kontrastmittel erforderlich“, so der Oberarzt. Aber: Das MRT ermögliche nur eine Funktionsuntersuchung des Herzens, es sei nicht möglich, die Herzkranzgefäße anzuschauen.

Auf die sogenannte „Cholesterinlüge“ ging Prof. Dr. Martin Brück ein. In einem gleichnamigen Buch heißt es, eine Cholesterinsenkung sei entgegen der Lehrmeinung nicht notwendig und es gebe keinen Zusammenhang zwischen einem hohen Cholesterinspiegel und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Professor Brück stellte klar: „In der seriösen Medizin ist es unstrittig, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem LDL-Cholesterin – in der Bevölkerung ist dies als das böse Cholesterin bekannt – und dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen besteht. Eine Absenkung des LDL-Cholesterins führt demnach zu einem geringeren Risiko.“

„Lassen Sie sich nicht durch die These einer Cholesterinlüge in die Irre führen“, gab der Chefarzt dem Publikum mit auf den Weg.