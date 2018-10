„Nussknacker“ fegt über Bühne

„Der Nussknacker“ ist seit seiner Uraufführung in 1892 das am häufigsten getanzte Stück weltweit und erzählt die Geschichte vom kleinen Mädchen Clara, die an Weihnachten von ihrem Onkel Drosselmeyer eine Nussknacker-Puppe geschenkt bekommt. In ihrem Traum wird Clara erwachsen und ihre Puppe zum Prinzen, der sie mit seinen Soldaten vor dem bösen Mäusekönig und seiner Mäuseschar rettet. Die beiden verlieben sich und begeben sich auf die Reise in das Zuckerland, in dem die Zuckerfee zu Ehren des Nussknackerprinzen und seiner Prinzessin ein großes Fest gibt.

Die 200 mitwirkenden Schüler aus Limburgs ältester und größter Ballettschule verzaubern in ihren Kostümen und zu Tschaikowskis musikalischem Meister­werk das Publikum.

Eintrittskarten für 21 und 19 Euro sind bei der Ticketzentrale in Limburg unter Tel. (06431) 980619 und an der Abendkasse erhältlich. (red)