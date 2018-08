„Ohne unsere Helfer läuft hier wenig“

Zu einer gemütlichen Kaffeetafel fanden sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der Bienenblühwiese ein. Selbst gebackener Kuchen und andere süße Leckereien standen für die engagierten Bürger bereit. „Der Ortsbeirat möchte damit einmal ganz herzlich Dankeschön sagen. Jeder hat sich ganz besonders für unser Dorf stark gemacht“, sagte Ortsvorsteherin Melanie Krämer-Kowallik.

Vielfältige Aufgaben übernehmen die Helfer aus dem Dorf. Sie engagieren sich als Blumenpaten, mähen öffentliche Grünflächen, streichen Bänke, pflegen das Tretbecken und das Kriegerdenkmal oder schauen bei der Schutzhütte regelmäßig nach dem Rechten.

Andere organisieren den Kinderflohmarkt und bereiten Feiern für die Kinder aus dem Ort zu St. Martin und Nikolaus vor. „Um unser Dorf lebens- und liebenswert zu erhalten, sind wir auf das Engagement jedes Einzelnen angewiesen. Es ist nicht selbstverständlich, die eigene Freizeit für die Gemeinschaft zu opfern“, betonte Melanie Krämer-Kowallik.

Ihr Dank galt auch allen Helfern, die nach den jüngsten Unwettern ganz uneigennützig die Schäden im Ort beseitigt hatten. Nach Starkregen und Sturm galt es, Wege und Straßen vom Schlamm zu befreien und herunter gefallene Äste wegzuräumen. „Ohne groß bitten zu müssen, sind alle von sich aus gekommen, haben die Missstände erkannt und selber beseitigt“, lobte die Ortsvorsteherin die Eigeninitiative der Bürger.

Ehrenamtlich kümmert sich auch ein kleines Team um die Blühwiese in Römershausen. Die habe sich im vergangenen Jahr zu einer echten Pilgerstätte entwickelt, freute sich Ortsbeiratsmitglied Marion Klein. Aufgrund der extremen Trockenheit habe sich die Wiese in diesem Sommer allerdings nicht so farbenprächtig zeigen können.

Gemeinschaft im Dorf stärken

„Ohne unsere engagierten Helfer würde hier wenig laufen. Leider gibt es kein Budget für euch, aber ihr seid uns sehr wichtig“, sagte Melanie Krämer-Kowallik.

Das gesellige Kaffeetrinken solle deshalb ein kleines Dankeschön für den unermüdlichen Einsatz sein. Der Ortsbeirat will das Helferfest nun jedes Jahr ausrichten. Damit soll auch die Dorfgemeinschaft gestärkt werden. „Da ist noch Luft nach oben“, meinte Marion Klein.