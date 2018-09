„Operation ist der letzte Schritt“

Grundsätzlich könne die Arthrose auf unterschiedliche Weise behandelt werden, betonte der Mannschaftsarzt des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar. „95 Prozent der Fälle kann man ohne eine Operation behandeln. Sie sollte nie der erste Schritt sein“, so Kettrukat. Dafür nannte er verschiedene Methoden.

Eine 78-jährige Anruferin aus Haiger schilderte etwa eine Arthrose in den Knien und der Lendenwirbelsäule. Sie erkundigte sich nach Mitteln gegen ihre starken Schmerzen.

„Eine etwas veränderte Ernährung kann helfen, die Entzündungen zu bekämpfen. Sie müssen Ihre Gewohnheiten nicht komplett umstellen. Was radikal ist, ist schwierig“, sagte Kettruktat. Der Spezialist empfahl die Aufnahme ungesättigter Fettsäuren, die in Nüssen oder fettem Fisch wie Makrelen oder Thunfisch enthalten seien. Auch die Vitamine C, D und K seien wichtig. Dazu riet er, am Tag fünf Portionen Obst, Gemüse oder Salat zu essen. Außerdem sei es sinnvoll, den Konsum von Kaffee, Fleisch oder scharfem Essen zu reduzieren.

Einem 80-jährigen Mann aus Braunfels empfahl Kettrukat, die Schmerzen zunächst mit Akupunktur zu behandeln. Diese reguliere den Schmerz. Auch eine Magnetfeldtherapie sei denkbar. „Generell ist es aber erst einmal gut, sich so viel zu bewegen wie es geht“, so der Orthopäde.

Über Schmerzen am Handgelenk und in den Fingern klagte eine 59-jährige Waldsolmserin. „Arthrose im Daumen-Sattelgelenk ist im Alltag sehr einschneidend. Das merkt man sehr schnell, wenn man nach etwas greift“, sagte Kettrukat.

Der Mediziner riet der Frau zu Umschlägen mit Voltaren oder natürlichen Mitteln wie Quark. „Hilfreich können auch Bewegungsübungen in warmen Linsen sein“, sagte Kettrukat. Diese könne die Waldsolmserin in einer Mikrowelle erwärmen. „Sie werden merken, dass Sie die Hände besser bewegen können.“ Bei einer Arthrose im Schulterbereich könnten beispielsweise Rotationsübungen mit einem leichten Thera-Band die Muskulatur kräftigen und zur Besserung beitragen.

Eine weitere Möglichkeit, um Arthrose zu behandeln, sei eine Therapie mit Blutegeln. Mehr darüber wollte eine 72-jährige Frau aus Biedenkopf wissen. „Manchmal wirkt das auf den ersten Blick etwas eklig. Es kann die Arthrose aber positiv beeinflussen – auch, wenn es keine Garantie dafür gibt“, sagte Kettrukat. Bei dieser Methode würden vier bis sechs Blutegel auf das Kniegelenk gesetzt. Die rund 300 Substanzen, die diese in das Gewebe spritzen, könnten die Schmerzen lindern. Die Behandlung dauere etwa eine bis drei Stunden.

Bevor sich ein Patient für eine Operation entscheide, müsse in jedem Fall eine sichere Diagnose vorliegen, so Kettrukat. Das antwortete er einer 43-jährigen Biedenkopferin, bei der noch unklar war, was ihre Zehenschmerzen auslöst. „Sie sollten auf jeden Fall die Harnsäure kontrollieren und Gicht ausschließen lassen“, sagte der Orthopäde. Werde letztere festgestellt, könne diese mit Medikamenten behandelt werden.

Eine 51-Jährige aus Frohnhausen berichtete von einem Skiunfall vor einigen Monaten. Nachdem das verletzte Knie nicht operiert worden sei, habe sie seit kurzem heftige Schmerzen. Beim Joggen habe sie nach einer Fehlbewegung eine Blockade im Knie gespürt.

„Ist das Kreuzband verletzt und wird nicht operiert, vernarbt es nur bei maximal einem Prozent der Menschen so, dass man nichts mehr machen muss. Treibt man keinen dynamischen Sport, besteht trotzdem eine erhöhte Arthrose-Quote im Alter“, sagte Kettrukat. In diesem Fall könne ein Patient darüber nachdenken, ob er ohne Operation zurechtkomme.

Bei Personen, die – wie die Anruferin – regelmäßig sportlich aktiv seien, verhalte es sich aber anders. Hier müsse in der der Regel operiert werden „Warten Sie erst einmal ab, wie Sie zurechtkommen“, meinte der Mediziner, der dazu riet, zu überprüfen, ob auch der Innenmeniskus gerissen sei.

Zuletzt sprach eine 62-Jährige aus Ehringshausen über ihre Schmerzen, die von der Wirbelsäule bis zu den Hüftknochen reichten - und sich anfühlten, als stünde sie „unter Strom“.

„So wie sich das anhört, könnte es sich um eine Schleimbeutelentzündung im Hüftgelenk handeln“, sagte Kettrukat. Die Stellen könne man mit Eisbeuteln, Lasertherapie oder Faszien-Rollen behandeln. Sinnvoll sei etwa auch eine lokale Friktionsmassage.