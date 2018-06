„Popchorn“ blickt auf zehn Jahre zurück

Bei der Erstkommunion 2008 hatten die Kommunionkinder während des Gottesdienstes gemeinsam ein Lied vorgetragen und Dorothea Schlitt und Verena Nink erkannten das Potenzial dieser Kinder. So gründeten sie kurzerhand den Kinderchor, in dem seitdem 60 Kinder mitgesungen haben.

Aktuell proben und singen 18 Kinder mit viel Freude bei „Popchorn“ mit. Zahllose Auftritte in Gottesdiensten und bei vielen Veranstaltungen in Niedertiefenbach wurden in diesen zehn Jahren absolviert.

Natürlich gestalteten die beiden Chorleiterinnen mit den Kindern auch den Jubiläumsgottesdienst mit. Zum „Gloria“ ließ „Popchorn“ „Dem Gott, der alles Leben gibt“ erklingen, als Zwischengesang zwischen den Lesungen ertönte „Ich kann nicht schweigen“.

Zur Gabenbereitung sangen die Kinder „Weite Räume meinen Füßen“. Beim letzten Lied – „Etwas in mir“ – sangen dann auch viele ehemalige Chormitglieder mit, unter denen sogar einige Gründungsmitglieder waren. Auch Kyrie und Fürbitten wurden von den jungen Sängerinnen und Sängern vorgetragen.

Kaplan Benedikt Wach, der den Festgottesdienst leitete, erarbeitete in der Predigt gemeinsam mit den Kindern, was Paulus wohl damit gemeint haben könnte, dass Christen „nach dem Unsichtbaren ausblicken“. Die Kinder fanden sehr schnell Beispiele für das Unsichtbare: Musik, Gefühle, Luft, Gott. Kaplan Wach fragte dann die Kinder, ob es das, was man nicht sieht, auch nicht gibt. Allen Kindern war jedoch klar, dass auch das Unsichtbare existiert.

Fast 400 Proben in den zehn Jahren

Schnell fanden die Kinder heraus, dass das Unsichtbare auf Umwegen sichtbar sein kann. Zum Beispiel seien Blätter, die sich bewegen, ein Indiz für den Wind. Töne, die man hören kann, seien ein Beweis für die Musik und der Mensch und die Schöpfung ein Zeichen dafür, dass es Gott gebe.

Nach dem Danklied berichteten die beiden Chorleiterinnen von der Chorgründung und fast 400 Proben, die in den zehn Jahren stattgefunden haben. Zugleich dankten sie allen Kindern für ihr Engagement und luden interessierte Kinder zur nächsten Chorprobe ein.

Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, André Quint, bedankte sich im Namen der Pfarrgemeinde St. Marien Niedertiefenbach bei Verena Nink und Dorothea Schlitt für das Engagement, mit dem die beiden seit zehn Jahren den Chor ehrenamtlich leiten. (red)