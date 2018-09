Ehringshausen Die Alexander-von-Humboldt-Schule macht mit beim Gewaltpräventionsprogramm „Prävention im Team“, kurz PiT. Schulen, Polizei und Jugendhilfe arbeiten in diesem Projekt zusammen, das Kindern beibringen soll Gefahrensituationen zu erkennen und sich mit individuell angepassten Lösungsansätzen in eine sichere Situation zu bringen. Damit das Projekt noch in diesem Schuljahr erfolgen kann, fand nun ein Treffen aller Beteiligten statt. „Wir werden „PiT“ im Jahrgang sieben zum Einsatz bringen. Zunächst wird eine Pilotklasse beginnen, dann kann das Programm ausgeweitet werden“, erläuterte Schulleiter Peter Schmidt. (red/Foto: privat)