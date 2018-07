„Pro Polizei“ besucht größtes Gefängnis Hessens

Die älteste und größte hessische JVA hat derzeit 508 Haftplätze. Weitere rund 100 Plätze gibt es in den beiden Zweiganstalten in Baunatal und Kaufungen. In Kassel sind aktuell 460 Plätze belegt, darunter 80 von Untersuchungshäftlingen. Die meisten der Insassen verbüßen hohe Freiheitsstrafen von acht und zwölf Jahren, rund zehn Prozent sitzen lebenslänglich ein. Begrüßt wurden die Gäste von Anstaltsleiter Jörg-Uwe Meister. 335 Beschäftigte sind vor Ort tätig – inklusive Werkmeistern, die zum Bäcker, Schreiner oder Fahrradmonteur in eigenen Werkstätten ausbilden. Eine Ausbildung sei wichtig, um den jungen Leuten anschließend die Chance zu geben, in Freiheit einer sinnvollen Betätigung nachzugehen, sagte Meister.

Höchstrichterliches Urteil ist zu akzeptieren

40 Prozent der Insassen seien Ausländer. Rechne man die Deutschen mit Migrationshintergrund hinzu, liege der Gesamtmigrantenanteil bei 65 bis 70 Prozent. 50 Nationalitäten seien vertreten, den größten Anteil stellten Häftlinge aus der türkischen Community.

Zwar komme es Hin und wieder zu Übergriffen oder Beleidigungen gegenüber Bediensteten, doch fahre man sehr bewusst eine Null-Toleranz-Strategie, erklärte Meister. Wer sich nicht an die Regeln halte, dem würden Vergünstigungen inklusive Freigang, Besuchsrecht, Einkaufsmöglichkeit in der JVA und anderes mehr entzogen oder eingeschränkt. Diese klare Linie habe dazu geführt, dass jeder wisse, woran er sich zu halten habe. In den nächsten Jahren wird das Gebäude für rund 100 Millionen Euro saniert. Pro-Polizei-Vorsitzender Hans-Jürgen Irmer sowie seine Vorstandskollegen Renate Pfeiffer-Scherf und Dieter Steinruck, dankten Meister für die interessante Führung.

Im Anschluss hatten die BI-Mitglieder Gelegenheit, mit dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs, dem höchsten hessischen Gericht, Dirk Schönstädt, zu sprechen. Schönstädt machte deutlich, wie sehr sich die Belastung der fünf hessischen Verwaltungsgerichte durch die Asylklagen verändert habe. Man müsse aufpassen, dass die Menge der Verfahren nicht zum Risiko für Qualität werde und andere so automatisch in die Länge gezogen werden müssten.

Auf die Nichtgenehmigung der NPD-Veranstaltung Ende März in Wetzlar angesprochen fügte der Präsident in diplomatisch aber deutlicher an, dass es nicht angehen könne, dass ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes nicht umgesetzt werde. Wenn der Verweis der Stadt Wetzlar auf fehlende Unterlagen durch den Veranstalter in das Verfahren nicht eingebracht werde und keine Änderungsanträge gestellt würden, gebe es keinerlei Interpretationsmöglichkeit eines Urteils des höchsten deutschen Gerichts. (red)