„Probleme haben Namen und Gesicht“

Mit dabei war der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph.

„Bei vielen Terminen in unserer Region merkt man: Viele unserer Straßen sind sanierungsbedürftig. Hier in Villmar ist die Weyandstraße ein gutes Beispiel dafür, in welchem schlechten Zustand kommunale Straßen teilweise sind. Das alleine wäre schon ein Ärgernis, aber dass die Anlieger der Straßen im Sanierungsfall die Leidtragenden sind und dafür blechen müssen, ist ungerecht und muss geändert werden.“ Mit diesen Worten begrüßte Eckert die anwesenden Bürger in der König-Konrad-Halle in Villmar.

„Straßenausbaubeiträge sind in vielfacher Hinsicht ungerecht“ pflichtete Günter Rudolph bei. „Wenn sie in einer reichen Kommune leben, brauchen Anlieger nichts zu zahlen. Wenn sie gerade im ländlichen Raum in ärmeren Gemeinden wohnen, haben sie als Anlieger Pech gehabt und müssen teilweise horrende Summen zahlen. Wer wie Schwarz-Grün in Wiesbaden noch meint, die derzeitigen Regeln in Hessen seien gerecht, der hat von Gerechtigkeit keine Ahnung.“

Die SPD-Landtagsfraktion hat bereits zweimal einen Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht, der eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vorsieht. Man wolle die Bürger vor finanzieller Überforderung schützen.

Tobias Eckert: „Die Probleme sind nicht abstrakt. Sie haben Namen und Gesicht, wenn mir in Weilburg ein älterer Herr berichtet, dass die auf ihn zukommenden Beiträge ihn finanziell überfordern werden und er daran denkt, sein Haus zu verkaufen und sich von diesem Geld in eine Seniorenwohnanlage einzukaufen. Das alles nur wegen der Sanierung einer Straße der Stadt Weilburg? Solche Beispiele finde ich regelmäßig in unserer Region.“

„Beiträge in Hessen für alle abschaffen“

„Wer nichts verändern will am bestehenden System der Straßenausbaubeiträge in Hessen, der verschließt seine Augen vor den Problemen der Menschen hier vor Ort. Ich will, dass wir Straßenausbaubeiträge in Hessen für alle abschaffen, egal, in welcher Gemeinde er wohnt. Dafür brauchen wir eine neue Regelung, die wir im Landtag beschließen. CDU und Grüne wollen dies nicht und haben unseren Gesetzentwurf zweimal abgelehnt, zwei Mal haben die regionalen Abgeordneten außer mir gegen die Entlastung der Menschen gestimmt“, macht Eckert deutlich.

Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Alicia Bokler dankte den beiden Abgeordneten. „Es geht um eine andere Politik auch für unsere Region. So konkret wie beim Beispiel der Straßenausbaubeiträge ist der Unterschied zwischen CDU und SPD im Land Hessen in vielen Themen der Landespolitik“, gab sich Bokler zum Abschluss der Diskussionsrunde in Villmar kämpferisch. (red)