„Riehbeck“ lassen es drei Tage krachen

Los geht es am Samstag, wenn ab 20 Uhr ein Partyabend steigt. Die Gruppe „Marjorie“, eine Rockband der Weiltalschule Weilmünster, spielt ab 20.30 Uhr auf. Die Coverband „Ciderman“ heizt ab 21.30 Uhr ein.

Am Sonntag setzt sich der Kirmesumzug um 14.30 Uhr am Feuerwehrhaus in Bewegung. Es folgt ein Konzert mit den Grävenwiesbacher Musikanten. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Dann beginnt ein bayerischer Abend. Ab 19 Uhr werden bei der Tombola Preise verlost, ehe um 20 Uhr „Gerfried und Uwes Musikexpress“ das musikalische Zepter in die Hand nimmt. Besucher in Dirndl oder Lederhose sind gerne gesehen. Zum Essen und Trinken gibt es Schmankerl wie Haxen mit Sauerkraut sowie Weizenbier.

Am Montag feiern die „Riehbeck“, wie die Dietenhäuser im Volksmund genannt werden, einen Frühschoppen. Für die musikalische Stimmung sorgen die „Wolpertinger Buam“.

Die Kirmesburschen und -mädchen sind Shirin Götz, Cora Harnisch, Alina Hofmann, Melissa Nast, Nele Nast, Linda Reiter, Ann-Kathrin Rohde, Sina Sänger, Carolin Schmidt, Jasmin Schmidt, Jessica Schmitz, Carina Hoffmann, Kira Lein, Michelle Heinz, Antonia Hartmann, Melissa Reinhardt, Anas­tasia Gerstner, Daniel Keller, Marvin Kuhl, Ludger Benning, Niklas Nast, Sebastian Schmidt, Simon Reinhardt und Robin Ebert. (red)