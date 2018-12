„Rund um Limburg“ wandern

Zur 75. Internationalen Volkswanderung in Limburg sind Menschen aus nah und fern willkommen. (Archivfoto: Sascha Braun)

Limburg Die Wanderfreunde des Turn- und Sportvereins Dietkirchen richten am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Januar, die 75. Internationale Volkswanderung mit 28. Jugendwandertag in Limburg aus. Überschrieben ist die Veranstaltung der Wanderfreunde mit „Wandern rund um Limburg und durch das Lahntal“. Start und Ziel ist die Markthalle (Ste.-Foy-Straße) in Limburg.