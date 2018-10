„Rure Roiwe Roppmaschin“ erklingt

Weilmünster-Laubuseschbach Die Mundartgruppe „Meelstaa“ ist am Samstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Laubuseschbach zu Gast und präsentiert unter anderem die Lieder der früheren Gruppe „Fäägmeel“. Zu den bekanntesten Hits gehören „Rerre Kirre Bulldog“ und „Rure Roiwe Roppmaschin“. „Meelstaa“ tritt das Erbe von „Fäägmeel“ an mit dem Ziel, den mittelhessischen Dialekt zu erhalten und auch weiter zu kultivieren. Virtuose Musik vereint sich hier mit Besinnlichem, Ernstem und Heiterem in mittelhessischem Dialekt. Das Konzert veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Laubuseschbach anlässlich des fünften Geburtstags ihrer Stiftung „Zukunft beLEben“. Der Eintritt kostet zwölf Euro. (red)