„Sanierung ist erforderlich“

Seit nunmehr 44 Jahren bildet das Dorfgemeinschaftshaus den kulturellen Mittelpunkt des Zusammenlebens in Friebertshausen. Doch die Jahre gingen nicht spurlos an dem Haus vorbei. Laut dem Ortsbeirat um Ortsvorsteher Hartmut Möller stehen diverse Sanierungsarbeiten an. In der jüngsten Sitzung des Gremiums wurden entsprechend Wünsche für den Haushalt 2019 der Stadt Gladenbach geäußert, um das Dorfgemeinschaftshaus wieder auf Vordermann zu bringen.

„Seit nunmehr neun Jahren steht auf unserer Wunschliste die Sanierung und Dämmung des Daches“, so Ortsbeiratsmitglied Martina Merte. Im vergangenen Jahr hatte das Dach einem Starkregen nicht mehr standhalten können und es Wasser war in den Saal eingedrungen. Zwischenzeitlich habe er das Haus nicht vermieten können, berichtet Ortsvorsteher Möller. „Es war zwar ein Handwerker da, der das Nötigste gemacht hat und das Dach ist wieder dicht. Aber auf lange Sicht muss einfach was passieren und je länger man wartet, desto teurer wird es“, so Möller. Die Kosten für ein neues Dach, inklusive Isolierung belaufen sich auf aktuell 48 000 Euro.

Und es gibt noch weiteren Sanierungsbedarf: Im vergangenen Jahr sind vier Fenster an der Front saniert worden. Auf der Rückseite befinden sich sechs weitere Fenster, die einer Erneuerung bedürfen, da sie nicht mehr richtig schließen und die Dichtungen aus den Fugen gehen. Außerdem macht die Eingangstür Sorgen. Sie verzieht sich bei großen Temperaturschwankungen stark, dann gibt es Probleme beim Öffnen und Schließen.

„Wir nehmen natürlich alle drei Sachen – Tür, Fenster und Dach – mit in die Wunschliste für den Haushalt 2019 auf. Aber am ehesten werden wohl Tür und Fenster genehmigt werden“, so der Ortsvorsteher.

Friebertshäuser wollen selbst aktiv werden

In einer Diskussion um die weitere Nutzung des Friebertshäuser Bürgerhauses vonseiten der Stadt Gladenbach wurden dann Fragen laut, wie lange man das Bürgerhaus noch erhalten will und warum man, nicht erst das Dach saniere, bevor man andere Dinge mache. Es bringe ja nichts, alles zu sanieren, wenn dann doch das Dach undicht sei, so die Meinung eines Friebertshäusers.

Möller beschwichtigte daraufhin: „Gladenbach möchte an den Bürgerhäusern festhalten und man weiß um die einzelnen Baustellen. Allerdings kriegen wir in der momentanen finanziellen Situation eher kleine Sachen genehmigt, als große Vorhaben. Schlussendlich sind die Bürgerhäuser Gebäude der Stadt Gladenbach, entsprechend muss sie sich drum kümmern.“

In Eigenleistung möchte man allerdings die Innenräume mit neuer Farbe herrichten. „Das geht schnell und ist eine schöne Gemeinschaftsarbeit, der Bauhof stellt uns die Farbe und wir erledigen dann den Rest“, so die Friebertshäuser. (pas)