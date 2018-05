„Scheunengebläse“ erleben

Weilmünster-Möttau Unter dem Motto „Scheunengebläse – auf geht’s“ steigt am Mittwoch, 9. Mai, in der zur Eventlocation umgebauten Scheune vom Landhaus „Einhaus“ in Möttau ein Konzert. Die Kultkapelle „Dicke Backe Attacke“ spielt auf. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Plätze können unter (0 64 72) 83 13 90 reserviert werden. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen sind unter www.dicke-backe-attacke.de und www.landhaus-einhaus.de erhältlich. (red)