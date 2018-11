Wetzlar Samuel Potemba, Sonja Lehle, Konstantin Schliefer und Josef Tran (auf dem Foto vorne von links), sind die neuen Ministranten und Ministrantinnen am Wetzlarer Dom. Im Rahmen eines Familiengottesdienstes wurden die vier Neuen den rund 250 Gottesdienstbesuchern namentlich vorgestellt und in ihr Amt eingeführt. „Wenn Mädchen und Jungen im Ministrantendienst eingeführt werden ist das für jede Gemeinde ein Grund sich und dies auch im Gottesdienst zu zeigen“, betonte Kaplan Michael Brien, als er die Neuen begrüßte: „Schön, dass ihr da seid.“ Von den Gottesdienstbesuchern wurde die Bereitschaft zum Dienst am Alter mit viel Beifall aufgenommen. Anschließend durften sie erstmals ihre neuen Gewänder – den grünen Talar und das weiße Rochett – anziehen. Zur Zeremonie gehörte auch die Überreichung der gesegneten Brustkreuze, durch die beiden Oberministrantinnen Karina Scharmann und Theresa Tran. „Tragt dieses Kreuz zum Zeichen, dass ihr in den Dienst von Jesu Christi berufen seid“. Seit Wochen waren die „Anfänger“ vom Kaplan und den beiden Oberministrantinnen auf ihren großen Tag vorbereitet worden. (wv/Foto: Volkmar)