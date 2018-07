„Schulis“ schenken eine Holzbank

Die sogenannten „Schulis“, also die Mädchen und Jungens, die nach den Sommerferien in die Grundschule kommen und ihre Einrichtung für immer verlassen werden, bedachten die Erzieherinnen und vor allem die übrigen Kindergartenkinder mit einer Holzbank sowie einer Spielküche für die Außenanlage.

Erzieherinnen und die übrigen Kindergartenkinder waren über das Geschenk von Oskar Brandt, Tom Golz, Mia Hake, Evelyn Kalmbach, Kacy Koch, Ophelia Richhardt, Xenia Root, Mira Seipp, Tyron Völk und Ronja Weigel begeistert.

Die Idee für ein „nachhaltiges, bleibendes Geschenk“ der diesjährigen Abgänger hatte Rea Golz in einer Elternbeiratssitzung und fand in Olga Root sofort eine Mitstreiterin. Danach wurden auch die anderen Eltern der „Schulis“ mit ins Boot geholt. Diese waren ebenso von der Idee angetan, ein Abschiedsgeschenk zu hinterlassen, von dem alle Kinder etwas haben sollten. Nach langem gemeinsamen Überlegen, was man Nachhaltiges machen könnte, hatte Christian Weigel (Ronjas Papa) die Idee, bei einer ihm gut bekannten Holzbaufirma in Netphen anzufragen, ob sie eine Bank für den Außenbereich bauen und spenden können.

Handabdrücke als Andenken

Gemeinsam mit den zehn Abgängern haben die Eltern mit ihrem Nachwuchs die Sachspende von Heinz Sting Holzbau-Zimmerei-Sägewerk aus Netphen mit Handabdrücken sowie den dazugehörigen Kindernamen verschönert. Die zweite Idee war eine Kinderspielküche für den Außenbereich. Diese hat Ronjas Opa entworfen und gezimmert. (pp)