„Sehnsüchte“ sind das Motto in Wetzlar

Sie bietet 35 Veranstaltungen an den drei bewährten Spielorten Rosengärtchen, Lottehof und Hofgut Hermannstein – und Mendelssohn-Bartholdys Paulus-Oratorium im Dom.

Die Spielzeit beginnt offiziell mit Shakespeares „Romeo und Julia“ (28. Juni, Landestheater Detmold). Auf der Freilichtbühne sind auch „Der Alchemist“, eine Komödie in hessischer Mundart nach Ben Jonson und mit, natürlich, Michael Quast und dem Barock-am-Main-Ensemble (30. Juni) sowie Molières „Die Streiche des Scapin“ (Neues Globe Theater) zu sehen (3. Juli).

Zudem locken viel Musik, Kabarett und ein Star: Helen Schneider. Das ValentinKarlstadt Theater München kommt ebenso in die Domstadt wie Dirk Schäfer, der Jacques Brel singt, das Showmusical „Black or White – A Tribute to Michael Jackson“ und Gayle Tufts.

Und wieder gilt: Wer bis zum 31. Dezember 2017 mindestens zwei Tickets kauft, erhält 20 Prozent Rabatt auf einen Kartenpreis ab neun Euro (alle Preise plus Vorverkaufsgebühr).

Mehr zu Terminen und Vorverkauf auf www.wetzlarer-festspiele.de (gh)