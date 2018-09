„Sicher im Alter?!“ sein

Runkel Unter dem Motto „Sicher im Alter?!“ findet am Donnerstag, 27. September, von 15 bis 17 Uhr in der Stadthalle in Runkel die zweite Veranstaltung der Präventionskampagne der Polizeidirektion Limburg-Weilburg und ihrer Kooperationspartner statt. Die Besucher werden über die dreisten Tricks der Betrüger aufgeklärt. Die Moderation übernimmt Mika Beuster, Redaktionsleiter des Weilburger Tageblatts. Los geht es bereits um 14.30 Uhr, wenn der Hausfrauenverein Runkel kostenfreien Kaffee und Kuchen serviert. Wer sich im Runkeler Busschen in die Stadthalle fahren lassen möchte, meldet sich bei der Runkeler Stadtverwaltung unter Tel. (06482) 916160 an. (red)