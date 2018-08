„Sie verschenken Geld!“

Beselich geht es gut. Der Haushalt 2017 weist einen Überschuss von fast einer halben Million Euro aus, obwohl die mittelfristige Planung gerademal knapp 4000 Euro veranschlagt hatte. Sprudelnde Einnahmen aus der Einkommen- und Gewerbesteuer waren die Ursache.

Auch für 2018 und die Folgejahre erwartet die Gemeinde positive Ergebnisse. Doch was, wenn eine der gewinnbringenden Komponenten wegbricht? Auch die Höhe der Ausgleichszahlungen für die Deponie ab 2020 ist noch ungewiss.

Mit dem Ziel der langfristigen Vermeidung von Fehlbeträgen hat sich der Gemeindevorstand vom hessischen Rechnungshof beraten lassen. „Es geht uns darum, Möglichkeiten, Risiken und Vorzüge unserer Haushaltssituation zu erkennen“, so Bürgermeister Michael Franz (parteilos).

Stephan Schneider, Mitarbeiter des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, hatte die Beselicher Haushaltsdaten geprüft und in Bezug auf Bevölkerung, Fläche oder Zahl der Ortsteile vergleichbaren hessischen Gemeinden gegenübergestellt.

Dabei lotete er Konsolidierungspotenziale aus und erarbeitete Empfehlungen, wie ein ordentliches Finanzergebnis auch bei sich verschlechternden Rahmenbedingungen über das Jahr 2018 hinaus sichergestellt werden kann.

Dem Experten sei im Vergleich mit Kommunen gleicher Größenklasse etwa aufgefallen, dass Beselich im laufenden Geschäft 2017 nur etwa ein Viertel an Überschuss erwirtschaftet habe.

Dies wiederum wirke sich negativ auf den Abbau von Geldschulden aus. Und obwohl die Gemeinde Beselich mit 466 Euro Investitionskredit pro Einwohner im guten Mittelfeld liege, sei das Risiko einer möglichen Zinsänderung nicht von der Hand zu weisen.

Die größten Ertragspotenziale sieht Experte Schneider bei der Grundsteuer B

Konsolidierungspotenziale sieht Schneider in der inneren Verwaltung, der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, der Sportförderung wie auch im Bereich Wirtschaft und Tourismus – insbesondere bei den Bürgerhäusern.

Dabei gab er zu bedenken, dass die Statistik für Beselich zwar eine Stagnation der Einwohnerzahl prognostiziere, doch das Durchschnittsalter der Bürger merklich steige. Das habe nicht nur Konsequenzen für die Auslastung der Infrastruktur (etwa Spielplätze, Kindergärten oder Bürgerhäuser). Auch der Einkommensteuerbetrag würde absehbar erheblich sinken.

„Schon heute zeigen sich Steuerschwächen, die sich durch die starken Schlüsselzuweisungen nicht kompensieren lassen“, konstatierte Schneider. Das beträfe gleichsam die Einnahmen von Grund- und Gewerbesteuern wie auch die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer.

Die größten Ertragspotenziale sieht der Experte bei der Grundsteuer B, die in Beselich mit 240 Prozent erheblich unter dem Nivellierungshebesatz von 332 Prozent läge. Pro zehn Punkte Erhöhung errechnete er Mehreinnahmen von 14 000 Euro. „Sie verschenken bares Geld!“ brachte es Schneider auf den Punkt. Kämen in der Kalkulation für das Ergebnis 2018 die landesweiten Steuersätze zur Anrechnung, ergäbe sich ein Plus von 12 000 Euro bei der Grundsteuer A, von 173 000 Euro bei der Grundsteuer B und von fast 200 000 Euro bei der Gewerbesteuer. Ihm sei aber auch klar, dass eine Erhöhung der Gewerbesteuer das Risiko der Abwanderung in sich berge.

Potenziale für einen ausgeglichenen Haushalt sieht der Rechnungshof zudem in der interkommunalen Zusammenarbeit. Hier meldete sich Claus Spandau, Leiter der Stabsstelle für die Beratung von Nicht-Schutzschirm-Kommunen beim hessischen Innenministerium, zu Wort. „Wir haben bereits über 1200 kommunale Projekte gefördert.“ Nach Spandaus Empfehlung solle Beselich zudem die Gebühren für Wasser und Abfall, die bereits von der Kommunalaufsicht kritisiert wurden, kostendeckend kalkulieren und neu festsetzten.

„Der Vortrag hat deutlich gemacht, dass wir an verschiedenen Stellen Konsolidierungspotenzial haben und dass letztendlich an der Steuerschraube gedreht werden sollte“, resümierte Bürgermeister Franz die fast dreistündige Präsentation.