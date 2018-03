„Soruschka“ gibt zwei Gastspiele

Lahnau / Hüttenberg Geschichten von Kindern in der Ukraine und Musik aus ihrer Heimat bietet die Gruppe „Soruschka“ bei zwei Konzerten in Mittelhessen. Die fünf Musikerinnen sind zu erleben am Dienstag, 6. März, ab 19.30 Uhr, im Domizil der Evangelischen Gemeinschaft in Waldgirmes (Friedenstraße 2) sowie am Donnerstag, 8. März, ab 19.30 Uhr im Haus der Evangelischen Gemeinschaft in Rechtenbach (In den Eichgärten 13). Der Eintritt ist frei. (red)