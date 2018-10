„Stühle flogen durch die Luft“

Beide Augenzeugen berichteten vor dem Schwurgericht über ihre Wahrnehmung des tumultartigen Menschenauflaufs auf der Cölber Hauptstraße Mitte April.

Einer der Anwohner hatte von seiner Wohnung aus eine gute Sicht auf das Geschehen auf der Kasseler Straße. Er sei an diesem Abend von „sehr lautem Krach und Tumult“ geweckt worden, berichtete er. Anschließend bemerkte er immer mehr Personen, die zusammenkamen, sich lautstark stritten.

Laut Vorwurf ging es um eine Auseinandersetzung zwischen zwei zerstrittenen Familien. Innerhalb weniger Minuten sei die Zahl auf rund 20 Personen angewachsen, beide Seiten hätten Zulauf erhalten. „Beide Parteien gingen immer wieder aufeinander zu, es wurde immer schlimmer, fing an zu eskalieren und dann kam es zu Handgreiflichkeiten“, sagte der Zeuge. Seiner Erinnerung nach „flogen Tische und Stühle und andere Gegenstände durch die Luft“.

Erst danach sollen zwei Wagen eingetroffen und in Richtung der Menge gefahren sein. Zuerst ein schwarzes Auto, das neben dem Mob zum Stehen kam, gefahren vom Sohn des Angeklagten.

Der Vater steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht – ihm wird vorgeworfen, seinen Kleinwagen gezielt in die Menschenmenge gesteuert zu haben. Laut Anklage mit Tötungsabsicht, laut Beschuldigtem in einer Nothilfe-Situation, da er seinen Sohn vor den Angriffen schützen wollte. Denn aus der Menge heraus sei erst der Wagen angegriffen worden, danach der Sohn selber. Sein eigenes Auto sollte dabei quasi als Schutzschild dienen und der pöbelnden Menge Angst einjagen, so der Angeklagte. Der erste Zeuge konnte eine Attacke nicht bestätigen – das Auto sei nicht zum Ziel geworden.

Ein zweiter Augenzeuge gab dagegen an, dass der Wagen des Sohnes kurz nach dessen Ankunft tatsächlich „mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen wurde“. Generell sei das Eintreffen des schnell fahrenden Autos Auslöser einer neuerlichen Eskalation der aufgeheizten Situation gewesen. Die Fahrt des zweiten Wagens in Richtung Menge habe dann „wie eine Reaktion auf den Angriff gewirkt“, so einer der Nachbarn. Da sei es schon „fast verwunderlich“, dass das Ganze nicht in einer Massenschlägerei gemündet sei.

Lässt sich von Notwehr sprechen oder geht es um eine versuchte Tötung?

Beide Zeugen konnten nach eigenen Worten zuvor die rasante Anfahrt des zweiten Wagens beobachten. Einer war sich sicher, dass der Wagen kurz darauf mehrere Menschen touchierte – „es wurden Personen getroffen, es war wohl ein leichter Anprall“. Zumindest seien mehrere zur Seite gesprungen, relativierte der Nachbar auf Nachfrage der Verteidigung. Diese bezweifelt, dass die Zeugen auf der mäßig beleuchteten Straße eine ausreichend gute Sicht hatten.

Auf dem Überwachungsvideo, das den Vorfall dokumentiert, ist nicht ganz klar zu erkennen, ob und wen das Auto in der Menge berührte. Dies hatte die Kammer bereits zuvor festgestellt. Sie muss nun herausfinden, ob an dem Tatabend tatsächlich eine Notwehrlage vorlag oder der Vorwurf der versuchten Tötung zum Tragen kommt. „Das sind die beiden möglichen Kriegsschauplätze“, fasste der vorsitzende Richter Dr. Frank Oehm zusammen.

Ein weiterer Videobeweis zeigt eine frühere Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und einem Mitglied der anderen Familie, mit der Verwandte des Beschuldigten offenbar im Klinsch liegen. Auf dem Band ist ein Angriff des Kontrahenten vor zwei Jahren zu sehen, der dem Angeklagten mit einer langen Holzlatte droht und versucht, ihn zu schlagen. Nach kurzer Rangelei werden beide von weiteren Personen getrennt.

Laut Aussage des Angeklagten zeigt das Video, dass der andere Mann bereits zuvor gewalttätig gegen ihn wurde. „Wir sind danach alle reingegangen, weil es hieß, die anderen würden sich Schusswaffen besorgen“, kommentierte der Beschuldigte die Szene. Das Video ist auch in einem anderen Verfahren Beweismittel – beide Familien treffen nicht zum ersten Mal vor Gericht aufeinander.