„Swinging Church“ erklingt

Weilmünster-Ernsthausen Am Sonntag, 2. Dezember, gibt das Bläsersextett „Modern Brass LE“ in der Kirche in Ernsthausen ein Konzert. Unter dem Motto „Swinging Church“ präsentieren die Musiker ihr neues Programm mit Musik aus verschiedenen Stilrichtungen wie Swing, Polka, Slow, Gospel, Beat, Blues, Dixie und Klassik. Die Moderation übernimmt Pfarrer Hans-Peter Fuchß.