Am 15. Juni im Mehrgenerationenhaus in Herborn

Herborn Am Freitag, 15. Juni, beginnt um 15.30 Uhr das nächste „Tanzen im Sitzen“ im AWO-Mehrgenerationenhaus in Herborn. Die Leitung hat Heidi Bauer, ausgebildete Tanzleiterin des „Bundesverbands für Seniorentanz“ aus Herborn. Auch Rollstuhlfahrer sind willkommen. Für die Teilnahme ist ein Kostenbeitrag in Höhe von zwei Euro zu entrichten.