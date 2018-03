„The Story of the Exodus“ sehen

Dautphetal-Buchenau Alle 24 Motive aus Marc Chagalls berühmten Zyklus „The Story of the Exodus“ sind noch bis zum 1. April im Atrium der Roth-Werke in Buchenau zu sehen. Die Ausstellung, die Pfarrer Paul-Ulrich Rabe und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Buchenau in Zusammenarbeit mit der „Kunst Buch Galerie Traudisch-Schröter“ und der Roth-Werke ins Hinterland geholt haben, ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet.