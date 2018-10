Von Impfmüdigkeit oder -skepsis keine Spur: Jedes Jahr impft der Arbeitsmediziner Wolfgang Bunk Hunderte Angestellte von Firmen in Wetzlar und Umgebung gegen die Grippe. Manchmal zahlt es der Arbeitgeber, sonst die Krankenkasse – immer aber ist es freiwillig. „Es gibt in Deutschland keine Impfpflicht“, sagt Bunk. Sich vor der nächsten Grippewelle zu schützen, empfiehlt er dennoch beinahe jedem.

Eine 77-jährige Anruferin aus Dillenburg möchte wissen, ob die Impfung auch nach einem Herzinfarkt im Frühjahr und trotz Herzschrittmachers sicher sei. „Sie haben ein doppeltes Risiko wegen Ihres Alters und wegen dem Herzen“, sagt der Mediziner und rät dringend zur Impfung. „Und zwar jetzt, denn jetzt ist es noch rechtzeitig“, mahnt er: Die Grippewelle rolle meist gegen Ende Januar an. Spätestens zum Weihnachtsfest sollte jeder geimpft sein, weiß der Arzt. Risikopatienten sind nicht nur Menschen wie die Anruferin, die eine ernsthafte Grunderkrankung – hier: am Herzen – haben, sondern prinzipiell jeder ab 60 Jahren, Menschen mit einem schwachen Immunsystem, mit einer chronischen neurologischen Erkrankung und sowie jeder in der Gesundheitsbranche sollte sich impfen lassen.

So wie die nächste Anruferin, eine Herbornerin, die täglich mit kranken Kunden zu tun hat. Sie ist sich unsicher, ob die Impfung ihr ein halbes Jahr nach einer anderen schweren Virenerkrankung bekommt: „Die Grippeimpfung ist ein Totimpfstoff“, klärt Bunk sie auf: Durch die Impfung allein kann niemand die Grippe bekommen. Die Anruferin sei zudem durch den häufigen Kontakt mit Kunden besonders gefährdet, eine Impfung schütze sie. Möglicherweise helfe die Impfung ihrem nach der vergangenen Infektion noch geschwächten Immunsystem sogar auf die Beine, denkt der Arzt nach: Es gebe Hinweise, dass die Grippeschutzimpfung wie ein „Training für das Immunsystem“ wirke.

Ohnehin gelte der Impfstoff als gut verträglich. Selbst Schwangeren wird eine Impfung empfohlen. Ausgeschlossen ist eigentlich nur, wer akut schwer erkrankt ist mit mehr als 38 Grad Fieber. Wichtig sei dennoch ein Impfgespräch im Voraus, etwa zu Unverträglichkeiten von Inhaltsstoffen des Grippemittels. Das ist in diesem Jahr erstmals flächendeckend ein Vierfach-Wirkstoff.

Genau diesen hat eine Anruferin vor zwei Wochen bekommen und danach sechs Tage lang Scherzen im Arm gehabt. Ob das normal sei, möchte sie wissen. „Das kann durchaus mal vorkommen“, weiß der Mediziner. Rötungen, Schwellungen, Muskelschmerzen bekämen bis zu fünf Prozent der Geimpften, sagt der Arzt – schon die Impfung im nächsten Jahr kann bei den selben Patienten aber völlig beschwerdefrei verlaufen. Der Anruferin empfiehlt Wolfgang Bunk ganz klassisch: kühlen. Schlimm nämlich ist solch eine Reaktion nicht – nur unangenehm. Im Zweifel aber gilt es, den impfenden Arzt nochmals aufzusuchen.

In der Saison 2016/17 hat die Influenza in Deutschland etwa 20 000 Menschen das Leben gekostet

Ohnehin sei das Gespräch mit dem Arzt wichtig – der könne mögliche Reaktionen mit anderen Medikamenten im Voraus abklären. Ein 88-jähriger Anrufer, der sich bislang jährlich impfen ließ, ist etwa unsicher, weil er derzeit Eisen einnehmen muss. „Sie sollten sich auf jeden Fall impfen lassen, da kann nichts passieren“, rät ihm der Mediziner am Telefon. Ob er sich im Voraus auf eine mögliche Erkältung untersuchen lassen solle, möchte der Mann noch wissen. Bunk verneint: „Wenn Sie sich fit und stabil fühlen, können Sie sich impfen lassen.“

Wer sich kränklich fühlt, Halsschmerzen, laufende Nase und Husten hat, erklärt Bunk, leide eher an Erkältung als an Grippe. Denn die komme „wie angeflogen“ und bringe starke Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost und Fieber mit sich. „Wenn Sie die Grippe haben, dann sind Sie arbeitsunfähig“, sagt der Arbeitsmediziner – und man fühle sich dann auch genau so.

Gleich ob geimpft oder nicht: Zur Vorsorge gelten laut Bunk für Erkältung wie für die Grippe die gleichen Hygiene-Tipps: häufiges Händewaschen, vermeiden großer Menschenmengen und vor allem: niesen in die Armbeuge statt in die Hand oder gar in die Raumluft.

Dass sich aber eine Impfung dennoch lohnt, macht eine Zahl Bunks deutlich: In der vergangenen Grippe-Saison sind in Deutschland 20 000 Menschen an der Influenza gestorben.