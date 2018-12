Inzwischen unterhält es seine Umwelt in zweifacher Ausfertigung: Während Carla den Führerschein macht und mit ihrem Vater über die Preise von WG-Zimmern debattiert, hat sich Nick zum Parade-Exemplar entwickelt. Das männliche Pubertier besticht durch faszinierende Einlassungen zu den Themen Mädchen, Umwelt und Politik sowie durch seine Begeisterungsfähigkeit für schlechtes Essen und seltsame Musik. Er wächst wie entfesselt und trägt T-Shirts und Frisuren, die uns dringend etwas sagen wollen.

Bestsellerautor Jan Weiler kommt nach Marburg und liest aus dem dritten Teil seiner Pubertier-Saga: Am Mittwoch, 12. Dezember, gastiert er mit „Und ewig schläft das Pubertier“ ab 20 Uhr in der Waggonhalle. Karten kosten 18 Euro im Vorverkauf plus Gebühr und 24 Euro an der Abendkasse. (red)