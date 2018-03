„Us Hilde“ tritt im Brunnen auf

Selters-Niederselters Am Weltfrauentag, Donnerstag, 8. März, kommt die aus der „Heinz Becker“-Serie bekannte Alice Hoffmann alias „Us Hilde“ ab 20 Uhr in den Mineralbrunnen Niederselters und präsentiert ihr neues Programm „Die Zeichen der Zeit“. Neue Diätvorschläge und das Fitnessprogramm spielen eine nicht ganz ernst zu nehmende Rolle. Karten für 20 Euro sind bei der Gemeindeverwaltung, Brunnenstraße 46, in Niederselters erhältlich. Veranstalter ist die Gemeinde Selters. (red)