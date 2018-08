„Verstärkung“ für die Finanzämter

Die hessischen Nachwuchskräfte setzten sich zuvor in einem Auswahlverfahren unter 4500 Bewerbern durch – noch einmal 500 mehr als im vergangenen Jahr. Von den 280 in Marburg vereidigten jungen Menschen werden 14 ihren Dienst beim Finanzamt Marburg-Biedenkopf aufnehmen – fünf im mittleren und neun im gehobenen Dienst. Insgesamt werden hessenweit 200 Anwärter im mittleren und 500 im gehobenen Dienst eingestellt. Im kommenden Jahr sollen noch einmal so viele folgen.

Wandel in der Steuerverwaltung

Hintergrund ist der besonders im nordhessischen Raum zu spürende demografische Wandel in der Steuerverwaltung, wie Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer (CDU) erklärte.

In der Alten Aula in Marburg begrüßten Schäfer und Oberfinanzpräsident Jürgen Roßberg die jungen Kollegen im Beamtentum. Dieses begann mit der Vereidigung zunächst auf Widerruf – es wird jedoch nach der obligatorischen Probezeit wie üblich auf Lebenszeit verlängert. Roßberg betonte mehrfach die Verantwortung, die der Beamtendienst in der Steuerverwaltung mitbringe: Die Steuerverwaltung sei eine der Kernfunktionen im Staat – ganz getreu dem Leitspruch der hessischen Steuerverwaltung: „Ohne uns läuft nichts“.

Minister Schäfer, der selbst in Marburg studierte, sprach zunächst sein „herzliches Willkommen in der hessischen Finanzverwaltung“ aus, bevor er ebenfalls seine Erwartungen an die jungen Kollegen formulierte. Er legte den Schwerpunkt auf die zunehmende Digitalisierung, die im Finanzsektor spürbar sei. Die weitgehend gut funktionierende automatisierte Verwaltungsstruktur sei „nur der Anfang“, sagte der CDU-Politiker. Das Tempo des Wandels werde immer schneller. Die Generation der Anwärter sei „mit dem Handy unter dem Kopfkissen“ aufgewachsen, weshalb es nun ihre Aufgabe sei, den älteren Kollegen bei dem „Wandel durch den Dschungel der modernen Medien“ zur Seite zu stehen, um im Gegenzug von deren Wissen zu profitieren.