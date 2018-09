„Vor dem Schlafen laufen“

Vor mehr als 30 Frauen und Männer referierte Cassel zum Thema „Gesunder Schlaf“. Er arbeitet an der Klinik für Innere Medizin der Universitätskliniken Gießen-Marburg mit Schwerpunkt Pneumonie. „Schlaf wird durch eine innere Uhr gesteuert. Über die Zirbeldrüse wird der Stoff Melotonin freigesetzt“, so Werner Cassel. Bei älteren Menschen bestehe die Gefahr, das die Zirbeldrüse verkalkt. Zu wenig Melotonin vermindere daher längeren Tiefschlaf. „Ab dem 35. Lebensjahr werden die nächtlichen Wachzeiten länger. 25 Mal wacht ein gesunder Mensch nachts kurz auf, ohne es zu merken. Um besser schlafen zu können gilt, abends keine Entwässerungsmedikamente und keine Betablocker einnehmen, diese unterbinden das Melatonin“, so Cassel. Er rät, abends noch ein paar Schritte zu laufen und zu regelmäßigen Zeiten zu Bett zu gehen und aufzustehen. (mo)