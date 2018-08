„Vorrollwoche“ zum warm werden

Am Freitag, 31. August, findet der Abschluss der „Vorrollwoche“ mit musikalischer Begleitung im Hof der Gaststätte „Zur Eintracht“ statt. Hier eröffnen die Kirmesburschen und -mädchen das Traditionsfest.

Am Samstag, 1. September, wird um 15 Uhr der Kirmesbaum vor dem Bürgerhaus aufgestellt. Dann beginnt die Kirmes in allen Gaststätten und am Kirmesplatz. Fahr-, Schieß- und Losgeschäfte begeistern vor allem die Kinder. Ab 18.30 Uhr ziehen die mit Strohhüten bedeckten Kirmesburschen und -mädchen im Fackelzug begleitet durch den Musikverein Obertiefenbach vom Kirmesplatz zum Seniorenheim „Maria Hilf“ und lassen dort die Kirmesgrüße los. Anschließend wird Kaplan Benedikt Wach im Pfarrhaus aufgesucht, bevor Be­selichs Bürgermeister Michael Franz die Kirmesgesellschaft im Rathaus empfängt.

Livemusik bis in die Nacht mit der Band „First Beat“

Um 20 Uhr ziehen sie mit dem Musikverein in das Bürgerhaus ein. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Dort begeistert die fünfköpfige Musikband „First Beat“ mit Livemusik bis in die Nacht. Hierzu sind insbesondere die alten und zukünftigen Kirmesjahrgänge eingeladen.

Der Sonntag, 2. September, beginnt um 10 Uhr mit dem feierlichen Hochamt zum Kirchweihfest. Danach schließt sich bei „Gottfried von Beselich“ der Kirmestanz mit Blasmusik an. Gleichzeitig beginnt in allen Gaststätten der Frühschoppen. Ab 15 Uhr tanzen die Kirmesburschen und -mädchen zur Blasmusik um den Kirmesbaum. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus sowie buntes Treiben auf dem Kirmesplatz. Der Tag findet seinen abendlichen Ausklang in allen Gaststätten.

Der Montag, 3. September, ist vom Frühschoppen, der um 11 Uhr in allen Gaststätten beginnt, geprägt. Die Kirmesburschen und -mädchen ziehen, nachdem sie morgens die Kindergartenkinder besucht haben, ab 13.30 Uhr mit Blasmusik durch das Dorf. Danach geht es zu den Elternhäuser der Kirmesburschen, wo es auch Essen und Trinken gibt. Das Kirmestreiben steigt auf dem Kirmesplatz und in den Gaststätten. Den Abschluss bildet ab 20 Uhr die Tombola. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Die Band „Zweiklang“ spielt Livemusik. (red)