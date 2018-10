„Wald-Inventur“ mit dem Förster

Ort des Geschehens war der zwischen dem FFH-Gebiet Weinberg und der Gemarkung Steindorf gelegenen Stadtwald. Die anhaltende Trockenheit habe insbesondere die Nadelholzbestände arg in Mitleidenschaft gezogen.

„Noch zwei solche Sommer und wir haben Verhältnisse wie aktuell in der Toskana, wo tagsüber das Leitungswasser abgestellt bleibt“, prognostiziert der 58-Jährige von Hessen Forst mit Blick auf den sinkenden Grundwasserspiegel.

Der Wetzlarer Nabu-Vorsitzende Frank Rudolph hatte rund 40 Naturinteressierte zur zweistündigen Waldexkursion begrüßt, die den Reigen von naturkundlichen Unternehmungen für dieses Jahr abschloss. „Für uns Forstleute existiert der vieldiskutierte Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ bereits seit 300 Jahren, er sollte schon in vorindustrieller Zeit einer Übernutzung der Baumbestände vorbeugen“, erläuterte George, als er den Gästen die Ergebnisse einer separat für alle Abteilungen der rund 1400 Hektar großen Wetzlarer Waldfläche durchgeführten „Wald-Inventur“ vorstellte.

„Wir lassen das alle zehn Jahre von unabhängigen Experten durchführen und planen dann Holzeinschläge und geeignete Verjüngungsmaßnahmen“. Der im Forstbetriebsbuch aufgeführte Begriff „Zwangsnutzung“ beschreibt ungeplante Fällaktionen, etwa in Folge von Sturmschäden. Gegenüber der im Mischwald dominierenden Buche stellen die Eichen die ökologisch bedeutsamere Baumart dar. Sie beherbergen eine Vielzahl von Nahrungsketten und ihre Keimlinge werden gerne von Rehen verspeist. Für Wildschweine gibt es mit der „Eichelmast“ einen reichhaltig gedeckten Tisch.

Die legendäre Standfestigkeit von Eichen leidet unter vermehrten Stickstoffeinträgen aus der Luft. Da viele Waldareale zugleich auch Vogelschutzgebiet sind, ist eine Totholzquote von etwa fünf Prozent erwünscht. Im ökologisch wertvollen Wald ist in der Regel die Zuwachsrate höher als die Menge des entnommenen Nutzholzes.

„Kultur-Frauen“ und Wolfsrudel

Am Ende des Waldspaziergangs fanden mehrere frisch eingeschlagene etwa 175 Jahre alte Eichen die Aufmerksamkeit der Besucher. „Wir erzielen bis 1000 Euro für einen Kubikmeter hochwertiges Eichenholz. Diese Stämme werden nach Krofdorf abtransportiert und dort in Submission an einen internationalen Kundenkreis meistbietend verkauft. Zu den Interessenten gehören z.B. französische Weinbauern, die astreines Material für ihre Eichenfässer wünschen“, führte George aus.

Baumsetzlinge pflanzende „Kultur-Frauen“, wie sie bis ins Jahr 2000 auf der Rückseite von 50-Pfennigstücken zu sehen waren, gibt es hierzulande nicht mehr.

Die Stadt Wetzlar bildet Fachkräfte für Forstwirtschaft aus, die für Waldverjüngung sorgen.

Auch das war Thema: Schrecksekunden à la Rotkäppchen sind – anders als im Bundesland Brandenburg - im heimischen Wald nicht zu erwarten. „Es gibt immer mal wieder einzelne Durchzügler, aber ein Wolfsrudel im dicht besiedelten Hessen ist auszuschließen. Im Raum Melsungen in Nordosthessen gibt es aber einige freilaufende Luchse“, beschrieb der Forstmann „die Gefahrenlage“.

Dass ein Waldspaziergang lehrreich und zugleich erholsam für Leib und Seele ist, hat die Besuchergruppe ganz praktisch erfahren. Thomas George zitierte bei der Verabschiedung aus dem Gedicht„Doktor Wald“. Die letzte Zeile lautet „Hausbesuche macht er nicht.“ (pi)