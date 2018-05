„Weil’s rockt“ auf dem Kirberg

Auf dem Kirberg in Weilmünster wird es dann so richtig laut. Denn von 14 bis 24 Uhr spielen acht Bands beim Rockfestival auf. Das Musikangebot reicht von Folk und Rap über Punk bis hin zu Hardrock.

Mit von der Partie sind Bands wie Visions Only, Actionteam, Dayout, V.E.R.S.U.S., Capulco, Sidibeat, Wait for June und Out of Plan.

Auf die Beine gestellt wird das Ganze von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und der Kirmesjugend, Schülern der Mittelstufe, lokalen Musikgruppen, anderen Kulturinteressierten sowie Ehrenamtlichen des Jugendzentrums und der Jugendpflege.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für sechs Euro bei Schreibwaren Hirschhäuser in Weilmünster, in der Tourist-Info in Weilburg sowie per Mail an weilsrockt(at)weilmuenster.de.

An der Tageskasse kostet der Eintritt neun Euro. (red)